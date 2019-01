Tot Femke kwam - hebben we in Amsterdam in de afgelopen 50 jaar PvdA burgemeesters gehad.

In hun regeerperiode zijn veel migranten uit Afrika en moslimlanden in Amsterdam komen wonen.

Dit aantal stijgt nog steeds vanwege nieuwe instroom, via het kinderpardon en nu zorgt de GL wethouder voor een illegalenpardon.

Het zijn niet alleen PvdA en GroenLinks die dit doen... ook Rutte III werkt hieraan mee.

Iedere dag gaat het over migranten en moslims... je wordt er mesjokke van.

Hoe is Amsterdam - hoe is Nederland over 2 of over 5 jaar, we houden ons hart vast.