letopuwzaak | 25-01-19 | 16:01

Ik heb gemengde ervaringen met moslims, met christenen, met religieuze joden, met mensen.

Verder lieg je. Alles wat je hier stelt is van A tot B gelogen.

Ik heb ooit eens tegen de Palestijn van de Shoarmazaak in Zuid gezegd: "Toch raar he, al dat gedoe in Israel, ik heb er twee jaar "gediend" maar Ismael en Isaak. Waar zijn we dat vergeten? Zijn antwoord? Tragisch, we zijn allemaal mensen en wij zijn eigenlijk broedervolk, schandalig dat we (nog) steeds vechten.

Oh en jij bent een leugenaar een vuile leugenaar. "Moslimjochies" kunnen helemaal geen "Hebreeuwse" of "Joodse" namen niet herkennen want dat kunnen de PVV tokkies ook niet.

Leugenaar.