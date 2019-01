Naar aanleiding van het GS-topic & storm van kritiek op de foute stemkeuze van vdd66 heeft Petra Stienen een heuse persverklaring op de '66-site gekwakt. Met daarin een verherbevestiging van de leugen die ze ook al in haar stemonthoudingsverklaring gaf: "Het rapport impliceert onterecht dat er sharia-wetgeving op veel plekken in Europa wordt toegepast." Dat is dus, nogmaals voor de ALDErste bankjes, een glasharde LEUGEN. Ten eerste: er werd gestemd over de resolutie, niet over het rapport. Ten tweede: er is wetenschappelijk onderzoek, onder andere van Machteld Zee (die nota bene als linksig D66-meisje) naar Engeland (= Europa, ook na Brexit) ging en daar ontdekte & onderzocht dat er een heuse schaduwsharia onder de Engelse wets- en rechtspraak wordt gevoerd: "Ik ontdekte een compleet rechtssysteem - veel gesystematiseerder dan ik had verwacht - dat in strijd is met onze seculiere wetgeving."

Haar bevindingen (na te lezen in de stijlloze boekentip Heilige Identiteiten) worden zelfs door shariaraden niet weersproken. Maar namens VVD66 dus wel glashard ontkend door Stienen, een arabiste van het type dat in eigen land & bij eigen partij de fopfeministische strijdt voert voor de laffe feminisering van de Hollandse man maar in het Arabische buitenland stiekem droomt over een ruige baard met een rechtlijnig karakter omdat de thuisdruif een paar keer te veel deemoedig heeft aangeboden dat hij 'de afwas wel zal doen hoor schat'. Zo'n Stienen vindt een beetje shariastrengheid van een nobele wilde eigenlijk wel lekker. Bovendien is het veel makkelijker om gratuit-links te deugen als je blijft ontkennen dat er een dieper onderliggend islamtisch shariaspook door Europa waart. Tfoe, Stienen.

Drog, draaien, dubieus, dolen, D66

Lies, damn lies & sharia