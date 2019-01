Wel moedig van de VVD want ze hebben gelijk. GeenStijl maakt ook het verkeerde deel van de reden vet:

“However, the setup of the report and the examples chosen imply that we are faced with a trend that Sharia is considered in one way or another *as a source of law* in Europe. That is obviously not the case.”

(NOT) AS A SOURCE OF LAW.. dat is het kernpunt. Sharia is dat nl ook niet. Het is geen privaatrecht, geen strafrecht.. niets van dat alles. Het is een concept. En dat kan wel verwerpelijk zijn ( is het ook) maar het blijft zo dat het geen rechtsbron is. Dus kun je het ook niet zo wegen... ook al zeggen de sharia aanhangers dat het wel een rechtsbron is, of dat wensen., Het is het niet, de VVD weigert het dus ook terecht als zodanig te beschouwen.

En daar gaat/ging het om in deze zaak.

De VVD is moedig omdat ze best snappen dat deze definitiekwestie niet besteed is aan het stemvolk.. en uitleg vereist die ook al lastig is. Want ja.. horen, willen horen en begrijpen he..

maar denk dan hieraan.. deze uitspraak is equivalent aan onderhandelen met terroristen.