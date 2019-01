"De bekende actrice Hannah Verboom schijnt, met een beetje hulp van Baderie, veertien neven van Khalid Jone te willen huisvesten."

Maar Khalid Jone is nu een spekkoper mét een verblijfsvergunning; dat is het toegangskaartje tot alle freebies waar de halve derde wereld op af komt: volledig ingerichte sociale huurwoning, toegang tot alle state-of-the-art voorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs), en natuurlijk gratis geld in de vorm van een bijstandsuitkering.

Hier gaat het om "asielzoekers zonder verblijfsvergunning", wat mij een merkwaardige terminologie lijkt. Volgens mij, als je een asielzoeker bent zonder verblijfsvergunning, zit je in de procedure (nr 1, of 2/3/4/5) om zo'n vergunning te bemachtigen, en dan bevind je je in een AZC. Deze typische Amsterdamse term lijkt mij een eufemisme voor "uitgeprocedeerden" die geen recht hebben op verblijf in Nederland en dus moeten opzouten. Zo hebben ze het in Amsterdam ook zo lief en inclusief over "ongedocumenteerden" als ze illegalen bedoelen.

Anyway, voor deze asielzoekers zonder verblijfsvergunning en andere ongedocumenteerden zoeken die fijne Amsterdamse do-gooders niet alleen huisvesting bij particulieren (zeg maar de Hannah Verbooms van deze wereld), maar ze gaan die lui ook binnenkort een Stadspas verschaffen, lees ik op de Joop:

"GroenLinks Amsterdam wil een stadspas invoeren voor ongedocumenteerden in de stad. Op die manier moeten zij in Amsterdam rechten krijgen die ze elders in het land niet hebben."

Deze pas moet toegang geven tot voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg, en moet het ook mogelijk maken "aangifte" te doen (bv bij uitbuiting en misbruik). Dus nu nog woonruimte, en in Amsterdam hebben illegale klaplopers de Haagse politiek met zijn AZCs, gezinslocaties, uitzetcentra, bed/bad/brood faciliteiten helemaal niet meer nodig. Nu alleen nog gratis geld, maar ik vermoed dat daar ook een oplossing voor komt, want:

"De pas kan worden gebruikt als Amsterdams identiteitsbewijs en zelfs als bankpas."

Wow, bankpas! Kunnen illegalen dan gewoon bankrekeningen openen? Nou, straks wel bij Amsterdamse banken, lijkt het.