Wij ook niet, en dat is naar het schijnt maar goed ook. Want wat we nou weer in de Groene Amsterdammer (ook een tijdschrift) lezen. Nederlandse en Belgische bladen (en hun websites) zijn jarenlang volgeperdiepramesart door een ambtenaar (!) van de gemeente Roermond die verhalen uit zijn duim zoog. 'Publicist, fervent reiziger en basketbalfan' Peter Blasic (of Peter Mertens, zoals hij zich ook noemt) schreef nepnieuws voor de Belgische onderzoekssite Apache, hij schreef nepnieuws voor HP/De Tijd, nepnieuws voor Elsevier, nepnieuws voor Nieuwe Revu en nepnieuws voor nog veel meer sites en tijdschriften.

Nu zult u denken, zo iemand loopt toch een keer tegen de lamp. En dat klopt ook. Apache, HP/De Tijd en Elsevier kwamen er alle drie op zeker moment achter dat de stukken niet deugden en deden... niets. Nou ja. Apache betaalde een geplagieerde journalist 1600 euro om een geheimhoudingsverklaring te tekenen, HP/De Tijd verwijderde 300 (!) artikelen stilletjes van de site en heeft nu alleen nog een foto (waarschijnlijk van iemand anders, dat deed hij bij Knack ook) online staan. Ook Elsevier verbrak stiekem de samenwerking en laat Blasic' stukken waarschijnlijk via de postduif verwijderen.

Bij Nieuwe Revu kwamen ze er pas door het onderzoek van De Groene achter dat Blasic niet deugde. "Jonathan Ursem van Nieuwe Revu, dat veruit de meeste verhalen met niet-verifieerbare bronnen heeft gepubliceerd, stelt dat als bronnen in de artikelen van Blasic niet traceerbaar zijn dat ‘niet automatisch betekent dat die bronnen er ook niet zijn’." Dat je op de meeste Nederlandse daken helemaal niet kunt paardrijden betekent ook niet automatisch dat Sinterklaas niet bestaat trouwens. Nieuwe Revu heeft wel alle artikelen ingetrokken, net als het Belgische Knack, dat zelfs een uitgebreide reconstructie schreef. Maar goed. Al die blaadjes lazen we toch al niet. Wij kijken voortaan samen met Arnold Karskens iedere avond naar het NOS-journaal.