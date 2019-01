De oudjes zijn teruggetrokken in de wijkjes.

In Utrecht hetzelfde(020 klein).

De oude wijkjes zijn volgepropt met “nieuwkomers”. Sociaal contact is er nauwelijks.

Studenten leven hun leven enbuitenlanders spreken geen taal en hebben nauwelijks behoefte aan contact. De oude buurtbewoners zoeken troost bij elkaar en mopperen, en dromen over hoe het was.

Sterrenwijk was één vd laatste wijken die gespaard bleef. Ondertussen ook vol met student en hoofddoek.

Tuindorp/tuinwijk/oog in al zijn nog redelijk leefbaar, maar dat zijn koophuizen vanaf ca. 4 ton en hoger.

De binnenstad wordt idd overwoekerd door “hippe”studenten, toeristen en buitenlandse jochies.

Utrecht is een hele toffe stad...... voor niet-Utrechters.