Ja, die rant van Breedveld las ik vanmorgen ook. Zoals immer schijt Breedveld zeven kleuren stront en spuit het bloed hem uit de oren, elke keer als een deugpersoontje publiekelijk aan de schandpaal wordt gezet.

En hou me ten goede: nog nergens heb ik gelezen dat er overtuigend bewijs is dat Boersma valsheid in geschrifte heeft gepleegd en die Al Nusra lover van haar van valse papieren heeft voorzien zodat meneer hier een verblijfsvergunning kon krijgen. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar haar rol wordt wel "onderzocht" door het OM, en kennelijk vindt het FD nu dat zij niet meer "objectief" genoeg is voor serieus journalistiek werk....... Just saying.

Maar de grootste verzetsheld van na WW2, Peter Breedveld, staat als een koene ridder voor haar:

"Maar zo naïef lijkt Boersma me niet. Dat het in Syrië allemaal wat minder duidelijk wordt wie er nou precies terrorist is en wie niet, lijkt me een accurate constatering van iemand met een goed stel hersens."

Nou nou, poeh poeh: Ansje is helemaal niet naïef, heeft een "goed stel hersens", en hey, in Syrië is het niet zo duidelijk wie terrorist is en wie niet. Terwijl ik toch al jááááren lees dat er, onder al die vele elkaar beconcurrerende moslimrebellen, er 2 zijn, die loepzuiver, 18-karaats terroristisch zijn: IS en Al Nusra.

Nou ja, misschien kan Ans af en toe een columnpje schrijven op FrotaalNaakt, net als die Frederike Geerdink, de kampioen van de Koerden. Maar pas op met je volgende vriendje, Ans, want als dat iemand is die meer dan twee millimeter afwijkt van de opvattingen van Breedveld, dan ben jij ook een racist, fascist, nazi, en nog meer van dat moois waar Breedveld in grossiert. Kijk maar naar Anne-Fleur Dekker; ook daar stond hij voor met zijn schild als koene ridder, maar sinds ze iets moois heeft met iemand van FvD is Anne-Fleur een dreinkind die iets met een nazi heeft.