De psyche eerst een paar jaar gemarineerd in het exotisme van Antropologie aan de VU. Vervolgens kom je eindelijk een keer zo'n pre-modern strijders-specimen in het echt tegen, en ja, reken dan maar dat je 26-jarige vrouwelijke hard wiring het stuur met liefde eventjes overneemt na een leven lang interactie met wat in Nederland voor mannen doorgaat. Ans Boersma gaf zelf aan dat zij tot de zomer van 2015 een relatie had met een Syriër. Dat blijkt om Nieuwsuur-Syriër 'Aziz' te gaan, die betrokken was bij Jabat al-Nusra, volgens bronnen rond de AIVD een "zwaar geval" is, en zodoende nog altijd vastzit. Aziz kreeg in 2014 een tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunning, Boersma wordt verdacht van valsheid in geschrifte rondom het regelen van deze vergunning. Aziz was dus tussen de begindagen in 2012 en zijn vertrek naar Nederland betrokken bij de Nusra boys. Een bepaald dynamisch clubje, dat vooral tijdens de eerste maanden zelfs voor lokale begrippen nogal laakbaar was. "Its first six months of publicly claimed operations (January-July 2012) saw it act as a typical terrorist organization, killing dozens of civilians in large urban bombings and raiding civilian targets affiliated with the government in Damascus." Maar niet veel later veranderde de koers, "This strategic and presentational shift worked with almost brilliant effect. Four months later in December 2012, the U.S. State Department designated Nusra as an alias of Al-Qaeda in Iraq (AQI), and thus as a terrorist organization. The following Friday, instead of rejoicing in this labeling, opposition-supporting civilians across Syria banded together for protests, united under the theme “We are all Jabhat al-Nusra." Sowieso een club waar het Westen zo min mogelijk mee te maken wil hebben, maar het is dus afwachten waarom de AIVD Aziz als "zwaar geval" zou zien.