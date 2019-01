FD-journo Ans Boersma werd pardoes Turkije uitgetrapt en vervolgens bleek ineens dat haar BLOEDEIGEN Openbaar Ministerie informatie aan Turkije had verstrekt, en wel "in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme, dat op dit moment nog loopt. Boersma is officieel verdachte, maar niet van terroristisch misdrijf, aldus het OM." Het is vooralsnog onduidelijk waar ze dan wel van verdacht wordt. Boersma kwam vanochtend aan op Schiphol, maar is daar volgens een OM-woordvoerder niet aangehouden, en wilde ook niet kwijt of Boersma verhoord was of niet. Evenzo verdachte toestanden in de ANP-beeldbank vanochtend, aangekondigde repo en video zijn gecancelled. Boersma zou "banden" hebben gehad met Jabat al-Nusra, maar als journaliste zegt dat welgeteld niets en bovendien heeft Rutte dat ook met z'n Toyota's. Op Boersma's tijdlijn is het vooralsnog stil, en dat zal ook nog wel even zo blijven. Maar vanuit de onderbuik in ieder geval alvast een dikke -1 voor het snitchen aan de Turkse haatstaat.

Belangwekkende update: "Zelf acht Ans het mogelijk dat haar uitzetting gerelateerd is aan het feit dat zij tot zomer 2015 een relatie had met een Syriër die afgelopen najaar in Nederland is gearresteerd vanwege voormalig lidmaatschap van de Syrische terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Ans is in februari 2017 voor het FD gaan werken."

UPDATE - Weinig info in reactie OM