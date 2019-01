Ans Boersma, 31 jaar, vanmorgen door Erdogan zijn haatstaat uit gejorist en op het eerste vliegtuig Terug Naar Haar Eigen Land gestuurd, omdat het Nederlandse OM de Turken had gebeld met de mededeling dat ze terreurbanden heeft. Iedereen in opperste verbazing. Blijkt ze een paar uur later & volgens eigen verklaring het ex-liefje te zijn van een Syrische Al-Nusra-jihadist, die onlangs in Nederland is opgepakt. Ja dan gaan we toch googelen want dit smaakt naar een spelletje clichébingo dat we best kunnen winnen. Is Boersma van het type 'fluitend naar de Rif om nobele wilden te aanschouwen en dan verbaasd zijn als je onthoofd wordt?'

Dus. Ans Boersma. 31 jaar. LinkedIn. Antropologie aan de VU. Geeft les op een christelijke hogeschool voor journalistiek in Ede. OK, kan allemaal nog. Er zijn vast ook wel normale antropologen. Maar dan: auteur voor OneWorld, het deugplatform voor de weke onderbuik. Iets verder terug was ze persvoorlichter bij Stichting Bootvluchteling, en in die periode Dobberdrommel Ontvangst Missionaris op Lesbos. Ja, zo krijgt de bingokaart wel kleur. Op Lesbos gaat ze native, blijkt uit citaten uit dit interview: "Normaal kan ik best afstand bewaren, maarrr..." en "Ik was altijd al tegen al die grenzen".

Uit dit citaat blijkt vervolgens ook nog dat ze 'verlangde' naar spannende verhalen over jihadisten. Kan het soms zijn dat haar stoere Syriër zich op het Europese vasteland meldde en in haar armen werd opgevangen? Als die jihad-verdachte nou ook nog de Nieuwsuur-Syriër blijkt te zijn die afgelopen najaar is opgepakt, is de bingo compleet en gaan wij vanavond naar huis met de tas met boodschappen.

Instant Bingo: OKEE GEWONNEN \0/

Al met al mag ze van geluk spreken dat ze niet vast zit in .TR