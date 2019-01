AL shabaab in Nederland verspreid zijn gif via Somalische moskees. Of huiskamers.

"De tentakels van al-Shabaab bereiken ook Nederland. De inlichtingendienst AIVD en De tentakels van al-Shabaab bereiken ook Nederland. De inlichtingendienst AIVD en het bureau voor terrorismebestrijding NBTC stelden in 2012 vast dat cellen van de terreurbeweging hier actief waren. 'De Somaliërs zoeken elkaar op, wisselen ideeën uit en zoeken bevestiging voor hun gedachtegoed. Soms is dat gedachtegoed extreem,' vertelt terrorisme-expert Bibi van Ginkel van het Haagse instituut Clingendael. 'Het wordt uitgewisseld in moskeeën. Of in huiskamers, zoals bij de leden van de Hofstadgroep het geval was. "

www.ad.nl/buitenland/de-tentakels-van...