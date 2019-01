Livestream op CitizenTV:

Nog geen idee wat er precies aan de hand is (politieke oppositie die wordt omgelegd? Hotel - en casinomaffia boos?), maar de laatste keer dat we naar Nairobi zapten was het vanwege de islamitische aanslag in de Westgate Mall (2013). Hoe dan ook, het knettert in Kenia. Updates as they come in, deze BBC-meneer is ter plaatse, hierboven een lokale livestream en na de breek de stringer van Russia Today.

Update: Dusit D2 is een van de betere hotels in Kenia, gesitueerd aan de noordkant van Nairobi bij het Riverside park, in een wijk met veel ambassades.

Update: Recce Squad - paramilitaire politie - zijn gearriveerd, aanslagplegers nog binnen. Er wordt inmiddels over zes aanvallers gesproken.

Update: Deze man zit binnen - maar al een uur stil...

Update: Meerdere dodelijke slachtoffers gemeld op de livestream. Getuige op de stream spreekt, evenals deze verslaggever, over een mogelijke zelfmoordaanslag in het restaurant van het hotel.

Update: Tientallen mensen komen uit de hotelgebouwen gestroomd, met de handen in de lucht of bellend met familie. Advies: niet van buiten naar binnen bellen. Politie vangt mensen op en noteert zo veel mogelijk namen. Het lijkt wel een Duitse operatie! Al veel mensen gered.

Update: De politie is wakker en adviseert om het gebied te vermijden.

Update: Deze auto vertrekt onder zware beveiling, pers staat rustig te filmen. Raarrr.

Update: Wel cool. In Kenia loopt de pers gewoon live met leger en politie mee naar binnen.

Korrel zout, maar toch: Somali armed group, Al-Shabab, claim responsibility for Nairobi attack. Spokesman: "We are currently conducting an operation in Nairobi."

Gevonden! Bange mensen veilig achter muurtje

Video: man kruipt uit struiken

Bombsquad. Beetje laat he?