Nou, dan kom ik ook maar uit de kast (hoewel ik het een tijdje geleden hier ook al eens heb geschreven).

Yours truly overweegt na, niet 40 jaar VVD stemmen, maar na 45 jaar VVD stemmen, de volgende keer - zou dus as maart zijn - op de PVV te stemmen. Ik zeg "overweegt", want als ik het inderdaad doe, zal het niet van harte zijn, en voelen als een nederlaag. Ik heb me over het algemeen bij de VVD thuis gevoeld, hoewel ik nooit lid ben geworden, en ik niet zo'n karikaturale bierdrinkende dixieland VVDer ben, zoals zeg maar Frits Huffnagel (hoewel ik wel van een lekker biertje hou, en weer niet van dixieland, wel moderne jazz).

Ik heb in het verleden ooit overwogen om de VVD de rug toe te keren; dat was ten tijde van die parlementaire enquête, waar Gijs van Aardenne niet goed vanaf kwam, en dat werd enquête-lid Theo Joekes toen kwalijk genomen, terwijl die man gewoon uiterst integer zijn werk deed. De VVD zette hem bij de volgende TK verkiezingen op een onverkiesbare plaats. Dankzij voorkeursstemmen, ook dus die van mij, kwam Joekes toch in de Tweede Kamer. Misschien had ik toen af moeten haken, maar wat dan? D66? Had gekund, maar daar zou ik 20 jaar geleden waarschijnlijk ook al weer weggegaan zijn. Dus ik ben trouw VVD stemmer gebleven.

Daar krijg ik het de laatste tijd steeds moeilijker mee. Die volkomen fail mbt Howick en Lili, misschien zelfs de ondertekening van dat migratiepact van Marrakech, had ik ze kunnen vergeven. Maar waar ik het hieronder in dat item over IS terugkeerdertje Melis over heb, nl het falen van de regering - en dus ook de VVD - om ons te vrijwaren van die gevaarlijke aliens die hier totaal niet horen, dat zou bij mij wel eens de doorslag kunnen geven.

Nogmaals , ik ben er nog niet uit, en misschien beslis ik echt pas in het stemhokje (heb ik nog nooit eerder gedaan), maar wat het ook wordt, VVD of PVV, ik zal met ontzettend lange tanden het vakje rood kleuren.