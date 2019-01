De Gerrit Hiemstra procedure:

1. Zeg dat het in een eeuw niet zo warm is geweest als in de laatste week.

2. Zeg dat dit een uiting is van het klimaat (als hetzelfde gebeurt met een koudegolf in februari, dan is het overigens wel 'weer' en geen 'klimaat')

3. Zeg dat deze klimaatverandering bijna onomkeerbaar is, maar dat het nog niet te laat is omdat het al 35 jaar 5 voor 12 is.

4. Zeg dat het de schuld is van de mens.

5. Zeg dat dit de schuld is van Nederland en dat het getuigt van fout nationalisme om bijvoorbeeld de bijdrage van China, India en de VS te noemen.

6. Zeg dat dit de schuld is van blanke werkende Nederlanders met een inkomen tussen 1 en 3 keer modaal

7. Zeg dat alle klimaatproblematiek opgelost is als NL gezuiverd wordt van bovengenoemde klasse mensen, desnoods via een tribunaal geleid door de kleinzoon van Roland Freisler

8. Voeg na eliminatie van elke 100 000 mensen volgens bovenstaande methode 2 cylinders aan je nieuwe auto toe, gewoon omdat je het verdiend hebt