"Minister pakt 15 paspoorten jihadisten af"

Hèhè, eindelijk! Het zal gvd een keertje tijd worden. Maar waarom nou niet meteen collectief bij alle Syriëgangers? Het beleid is nog steeds zo dat indien zo'n IS rat zich meldt bij een Nederlands consulaat of ambassade, hij/zij dan onder marechaussee-begeleiding teruggevlogen wordt naar Nederland. En dan? Dan wordt zo iemand een beetje "debrieft", volgt er een rechtszaakje waarin hem/haar weinig anders ten laste gelegd kan worden dan "lidmaatschap van een terroristische organisatie", wordt er een strafje opgelegd dat gelijk is aan de tijd doorgebracht in voorarrest, en wordt de spijtoptant daarna een "deradicaliseringstrajectje" aangeboden, waarvan het tot op heden uiterst discutabel is of het enig (positief) effect oplevert.

"Intrekken van nationaliteit werkt volgens veiligheidsprofessionals radicalisering in de hand"

Is een rare, totaal onbewezen aanname van de "veiligheidsprofessionals". Die getikteling van een Kalverboer (artikel nu op de Joop) beweert ook zomaar uit de losse pols, dat als "wij" die kalifaatkinderen niet als de wiedeweerga "ophalen", ze later naar Nederland komen om "wraak" te nemen. Dat lijkt die Kalverboer misschien logisch, maar het is toch echt maar een slag in de lucht van haar. Kan zij - en die veiligheidsprofessionals - garanderen dat als die figuren weer hier zitten, ze geen radicale gedachten meer zullen hebben en geen aanslagen zullen voorbereiden? Het lijkt mij slechts dat wanneer al die lui - IS ratten en hun kroost - in Syrië zitten en aanslagen willen plegen, ze dan nog niet in Nederland zitten om dat te doen. Ze zullen dan eerst - zonder Ned. paspoort en illegaal - helemaal hierheen moeten zien te reizen, en eenmaal hier kunnen ze geen beroep doen op voorzieningen en zullen ze snel worden opgepakt en vastgezet om uitgezet te worden.

Door die Syriëgangers terug te laten keren verzaakt de regering m.i. haar allereerste en allerbelangrijkste opdracht: het beschermen van Nederland en de inwoners van Nederland tegen gevaar en dreigingen van buitenaf. Want die ISers zijn geen Nederlanders, ondanks dat paspoort; het is de vijand, die in het volle bewustzijn Nederland de rug heeft toegekeerd om lid te worden van de smerigste terreurorganisatie die de mensheid ooit gekend heeft. En daar moesten ze nog slim voor zijn ook, want kreeg de politie/AIVD lucht van hun reisplannen, dan werden hun paspoorten afgenomen - en soms werden ze van hun kinderen gescheiden - om ze het uitreizen onmogelijk te maken. Lukt het dan ondanks dat tóch, dan scheiden onze wegen voorgoed.

En die "kleintjes"? Die zijn de verantwoordelijkheid van de ouders, niet van mij, niet van jou, en niet van Nederland. Twee derde is dáár geboren (is officieel dan stateloos, dacht ik), en kinderen die op jonge leeftijd zijn meegenomen, zijn na 5 of 6 jaar inmiddels daar "geworteld". Moet je daar laten, daar hebben ze vriendjes en vriendinnetjes.

Ik verbaas me er telkens over dat er door politieke partijen en ook in het algemeen door opiniemakers en de rest van de samenleving, niet duidelijker wordt geprotesteerd tegen de lobby om die IS ratten te repatriëren.