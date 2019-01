Momenteel bestaan er zo’n 1.6 miljard moslims. Volgens bewakende internationale overheidsdiensten zijn 15-25% van deze moslims radicaal. Alleen al voor Nederland zou dit betekenen dat er hier, laat ik het lage percentage aanhouden, zo’n 150.000 radicale moslims vertoeven.

Oh ja, even wat nuance voordat er misvattingen ontstaan over wat 'radicaal' is. Onze eigen overheid noemt moslims per definitie alleen radicaal wanneer; “…men zich gerechtigd of zelfs verplicht voelt om ongelovigen met geweld te onderwerpen of te bestrijden. Gebruikt voor: jihadisme / moslimextremisme”.

Volgens dat nieuwe zoveelste boetekleed onderzoek zijn 'wij', Jan met de Pet en Jetje met de krulspelden dat schuld.

Ik hoef echt niet ruimdenkend te zijn om waar te nemen dat moslims in Nederland niet te klagen hebben aangaande acceptatie. Het ligt niet aan de autochtone gemiddelde Nederlander wanneer een moslim niet integreert.

Wél hebben wij een land waar al vanaf (ongeveer WO2) de verzuiling is afgebroken. Niet meer aan kerk, omroep, politieke partij en soort school gebonden omdat je toevallig protestant of katholiek bent. We hebben een eigen cultuurtje en gemeenschappelijke normen en waarden. Ik ben trots op onze geëmancipeerde vrouwen. Trots dat mannen ook met mannen mogen trouwen en vrouwen met vrouwen. Trots op onze Joodse medemensen die al honderden jaren in Nederland wonen. Genoeg zaken ook waar ik minder trots op ben maar daar kan aan gewerkt worden.

Ik neem ook een soort fremdkörper waar dat steeds venijniger probeert weer een zuil te creëren. Bovenop die zuil staan normen en waarden zoals ongelijkheid voor vrouwen, antisemitisme, homohaat, absoluut respect willen van iedereen voor één religie en het meest schrikbarende.... het streven van eenwording van politiek en religie.. Een soort Spaanse overheersing en inquisitie waartegen Willem van Oranje al ten strijde trok.