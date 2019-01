Nee. Niets doen, niets mondiaal proberen te regelen, dat is pas verstandig. Het begint allemaal met de poging tenminste, om modiaal iets proberen voor elkaar te krijgen. Er moet iets zijn om mee te starten en welke organisatie is beter geschikt dan de VN? Geen enkele.

Maar je kunt ook de cynische aanpak hanteren: Laat al die mensen maar in hun sop gaarkoken, het grote sterven gaat toch daar plaatsvinden en niet hier, tenminste, als wij ze maar afweren, uit zee schieten, laten omkomen buiten ons blikveld om. Dat gaat gebeuren en dan slaan we twee vliegen in 1 klap: Overbevolking gaat vanzelf minder hard en we kunnen gewoon doorgaan met onze manier van leven. Ik ben inmiddels skeptisch genoeg over welke richting het uitgaat. De geesten worden in ieder geval rijp gemaakt met vergelijkingen als sprinkhanenplagen, tsunami's en alle andere manieren waarop migranten worden weggezet als ongedierte. Nu hoeven ze alleen nog massaal verdelgd te worden.

En het is allang gaande, in de kampen in Lybie, Jordanie, in de Sahara in de gevangenissen in Egypte. Comfortabel is dat wij het niet zien en het vuile werk wordt opgeknapt door strijdgroepen, mensensmokkelaars, corrupte leiders. In ruil voor geld en "hulp" wordt het probleem buityen ons blikveld geparkeerd. De ellende is er niet minder om.