De meeste VK lezers zijn zelf wel bijna klaar met reizen.

Motto: been there, done that, got the t-shirt.

Dan word het dus de hoogste tijd om alle anderen te gaan ontzeggen wat je zelf toch al gedaan hebt. Dat schuldgevoel stampen we er wel goed in. Reizen is het nieuwe roken, hou toch eens óp met dat eeuwige gezeik over alles wat NIET mag. Die vreemde Nederlandse reflex om alles wat leuk is direct af te gaan kammen of te gaan belasten met allerlei vergezochte vormen van vermeende 'schuld' die plezier met zich mee zou moeten brengen.

Zei Ramses Shaffy niet ooit eens "mens dúrf te léven!"Nou dat dus. Iedereen zit maar te bibberen van angst voor de zogenaamde teloorgang van ons leefklimaat en staat inmiddels bol van allerlei aangeprate schuldgevoelens. Of, zoals in mijn geval, is er helemaal door afgestompt en zal het inmiddels een dikke worst zijn wat men vind wat mag, wat niet mag en waar ik me schuldig om zou moeten voelen. Ja, durf toch eens gewoon te leven en te zijn zonder je permanent schuldig te voelen over álles.