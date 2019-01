De gemeente van Ab is reeds in 2002 heringedeeld.

En moest sindsdien samen gaan met een oord waar de inwoners van ons dorp al sinds onheuglijke tijden mee in een diepe vete leven. Wanneer die het lapten om in onze lokale disco te komen was dit voor ons een gevonden aanleiding om te testen hoe hard onze vuisten waren. Werd je de volgende ochtend wakker met pijnlijke handen en ribben, soms ook een dikke lip, van het knokken naast je kater van de meters bier.

Hoewel het bewuste dorp maar 12 km van ons verwijderd was kwamen wij er zelden of nooit. In het 30 km van ons verwijderde Zwolle wisten wij feilloos de weg in nagenoeg de hele stad. Maar in dat oord kwam je alleen maar wanneer je in het regionale arbeidsbureau moest wezen.

Wij hadden als inwoners een voorkeur voor het samengaan met de ten Westen van ons liggende gemeente, als het dan toch moest. Maar Den Haag bepaalde dat de gemeentes met de hoogste lasten moest fuseren met die met lagere lasten. En dat die hoogste last voortaan standaard was.

Gewoon dus weer ordinaire geldklopperij.

En wat kreeg je ervoor terug?

Tussen 2002 en 2008 verdwenen achtereenvolgens;

-Ons politiebureau. (in 1981 nog nieuw gebouwd, maar gesloopt)

-Ons zwembad. (terrein volgebouwd met hypotheekmelkkoeien)

-Onze (buitengewoon goed voorziene) openbare bibliotheek.

-Ons postkantoor (ook nieuwbouw uit hetzelfde jaar als het politiebureau)

-Ons gemeentepark. (ook volgebouwd met hypotheekmelkkoeien)

-En ons monumentale gemeentehuis uit 1834, met alle daarin gevestigde ambtelijke aanspreekpunten en administratieve voorzieningen.

Waar zich in de marmeren centrale hal een glas in lood raam bevond

met het gemeentewapen en daaronder de spreuk; Somnium meum in veritatem transuit. Het motto van de adellijke familie die ons dorp heeft gesticht en waarnaar het is vernoemd. Met eikenhouten kerkbanken in de wachtruimte en een bordje aan de betegelde muur waarop ''Verboden te spuwen'' stond.

Voor al die zaken moest je voortaan naar dat oord reizen, waar het lelijkste gebouw van NL als gemeentehuis fungeert. Zelfs de huisartsenpost is er gevestigd. In een ziekenhuisje wat in de volksmond ''het Abbetoir'' heet en waar je je blauw moet betalen aan parkeergeld.

Slechts met de grootste moeite en na veel bezwaren en protesten kon het voorkomen worden dat het lokale verpleeg/verzorg/bejaardenoord ook zou worden opgeheven en naar dat oord zou worden verplaatst. Dat is gelukkig niet door gegaan. Want je kon het onze oudjes niet aandoen om daar hun laatste levensjaren te moeten doorbrengen. En bovendien stonden de voorzieningen en de zorg bij ons op een veel hoger peil. Zeg dus ''stonden'', want sindsdien is dit goede lokale verpleeghuis tot een dependance van het inferieure huis in dat oord verklaard en is het peil navenant naar beneden geglijbaand.

Ab's vrouw is daar werkzaam en zij is er NIET blij mee.



Gemeentelijke herindelingen behelzen dus in wezen niets anders dan van de burgers ezeltjes schijtgeld voor de (r)overheid te maken.