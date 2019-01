Wat is de vraag?

Die vuren zijn ooit in het leven geroepen om te voorkomen dat er op zowat ieder kruispunt in Scheveningen kerstbomen in de fik werden gestoken.

Werkte prima want hartstikke rustig doorgaans.

Gisteren stond de wind ongunstig en woeien er kooltjes en vuur over een beperkt gebied.

Vervelend, schade enzeau maar niks van het "inferno" dat de media er van maakt.

Tot een uur of 7 was het een prima feestje ;)