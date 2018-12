Geen Frans Timmermans - dit is terecht.

De PvdA heeft slechts 9 zetels in de Tweede Kamer... het is logisch dat Frans niet de baas in Brussel kan worden.

Hij is eurocommissaris en vice voorzitter... hij heeft een maandloon van 31.000 en is hiermee de meest verdienende PvdA-er.

Rutte heeft het als premier van Nederland erg druk... en krijgt slechts 14.000 per maand - in Brussel krijgt Mark dadelijk 32.000 per maand.