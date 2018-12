Jesse zijn derde spruit is in aantocht net als half Afrika omdat er te weinig kinderen worden gemaakt in Nederland door de steeds meer krimpende oorspronkelijke bevolking.. en weet je waarom die oorspronkelijke bevolking minder kinderen krijgt of neemt.. juist, geen toekomst in dit land voor de oorspronkelijke blanke bevolking.. geen huis, geen werk, geen leven want het wordt hier een grote vergaarbak van onrendabele van all over the world.. en je zult maar in een straat wonen waar naast je opa van 89 woont die vervolgens de kans loopt dagelijks te worden overvallen en afgetuigd door een aantal lieden die hebben ontdekt dat dit wel zo gemakkelijk is en je zult maar zien dat in die straat van jouw en opa er hele gezinnen worden geplaatst uit verweggistan met vreemde gewoonten waar jij last van hebt maar niets van mag zeggen, je zult maar in die straat ook de zieke en verslaafde van de straat geplukt figuur krijgen die zonder enige ambulante hulp wel dagelijks de boel op tilt laat slaan, en je zult maar nadat je thuis komt van een dag werken en na het reizen in het dure en drukke niet altijd werkende OV je huis leeg aantreffen of worse.. een groepje 'we are here' people die vinden dat zij meer recht hebben op jouw woning dan jij die er keurig voor betaald.. dat is Nederland en waarom in Nederland het gaat voorkomen dat alleen hen die het zich kunnen veroorloven in wijken te gaan wonen, hoi Jesse.. hoi Nijpels en hoi Rutte etc etc nog zich gaan voortplanten en zij die in wijken terecht komen die volledig worden overgenomen door het eigen soort.. waarin zij voort kunnen leven en planten op de wijze die zij gewend zijn vanuit het eigen thuisland, maar met de luxe van het graties dat opgebracht wordt door de groep die zich niet meer welkom weet en voelt in het eigen vaderland..

Dankje wel Rutte I, II en III en de opvolgers Globaal Groen (s)LInks in combi met Unileven Liberaal. Dat zijn nl straks de leidende partijen van dit land en u plebs hup hup hup dat gele hesje aan en werken!