Dat is al 50 jaar het probleem met ontwikkelingshulp. Het is niet bedoeld om te helpen ontwikkelen, omdat er geen accountability is. Er hoeft geen enkel resultaat te worden overlegd, er is geen evaluatie, als iets mislukt omdat ze verdommen te doen wat waar het geld voor bestemd is maar ze verpatsen het aan andere dingen dan is de volgende cheque alweer onderweg.

Gewoon doen wat we zeggen, besteden waar het aan besteed moet worden en na evaluatie misschien een stapje verder, anders is het over en uit. Geen geld meer, verrek maar in je zandbak.

Maar goed... dat gaat er natuurlijk vanuit dat ontwikkelingshulp is bedoeld om ontwikkeling te helpen. The clue is the name, zou je zeggen. Maar dat is helemaal niet bedoeling. Het is een businessmodel voor zichzelf in stand willen houdende overheidsinstellingen NGO’s en private organisaties. Daarmee houden ze zichzelf aan het werk en zijn gegarandeerd van werk en inkomen. Met als extra kerstbonus een goed gevoel omdat ze zo lekker altruïstisch bezig zijn voor de wereld, die ze op kosten van de belastingbetaler over mogen vliegen om te kijken of er ergens nog armoe is op te lossen, en te zorgen dat overal voldoende 5 sterren hotels zijn om te kunnen bivakkeren.

Sinds ik dat spelletje doorkreeg (en dat is niet mijn eigen verdienste, een kennis die op BuZa werkte heeft me dat ooit eens haarfijn uitgelegd), ben ik niet alleen faliekant tegen ontwikkelingshulp door de overheid, ook de goede doelen krijgen niks meer van me.

En dat kan iedereen zelf ook bedenken. Een eenmalige donatie voor een ramp is één ding, maar een maandelijkse automatische afschrijving is geen liefdadigheid, dat is een verdienmodel, een business. Dat is een boekhouder die gegarandeerde inkomsten kan bijschrijven en de overhead kan budgetteren en vastleggen. Dat zijn vaste contracten voor medewerkers. Dat imponeert mij niet en heeft met liefdadigheid helemaal niets te maken. Laat staan met ontwikkelingshulp. Dat is een oplichtingsspel, een racket.

Merry go fuck yourself.