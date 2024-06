Goed nieuws uit het dierenrijk! Of nouja, met de neushoorns in Afrika gaat het nog hartstikke kut. Het is een beetje de nieuwe panda, in de zin dat een aantal mensen er alles aan doet om de diersoort in leven te houden. In tegenstelling tot de panda is het uitsterven van de neushoorns niet hun eigen domme schuld, maar die van teringlijers die de beesten en masse afknallen om de hoorns te verkopen in China. Daar geloven ze namelijk dat er een soort ivermectine of ander wondermiddel in zit. Is niet zo. Enfin, om het afknallen van de neushoorns tegen te gaan, wordt nu ingezet op een nieuwe methode. Het injecteren van wilde neushoorns met RADIOACTIEF MATERIAAL.