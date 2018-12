Volkskrant: Referendum 'sleepwet' haalt nipte meerderheid

Dat referendum, dat zou Den Haag wel ff winnen.

GeenStijl Checkt: ONWAAR. Van Amnesty International tot GeenStijl en met een dikke boost van Zondag Met Lubach, kwam dat referendum er keihard. En zo luidde ook de uitslag: een snoeihard NEEN tegen de wet. Politiek Den Haag liet het - ondanks de VK-voorspelling - volledig afweten qua campagne. Ollongren verzweeg een belangrijk kritisch rapport, loog daar over, voerde de Sleepwet tóch gewoon in, en het enige waar VK gelijk in krijgt, is dat de coalitie het referendum vervolgens eensgezind door de plee spoelde. Wat rest, is een nieuw rapport waarin staat dat de AIVD de Sleepwet misbruikt. Zoals voorspeld door GeenStijl. Sad trombone.

Volkskrant: Trump blijft aan, als 'lame duck'

Trump zou een 'gevoelige nederlaag' lijden in november, en de Senaat verliezen aan de Dems.

GS Checkt: ONWAAR. De Democraten pakten weliswaar het Huis, maar de Republikeinen vergrootten hun meerderheid in de Senaat bij de Midterm Elections. Geen "Blue Wave", en Trump is geen lamme eend geworden. VK krijgt wel gelijk in hun voorspelling dat Mueller geen impeachment-materiaal boven water heeft kunnen krijgen.

Volkskrant: Poetin krijgt zijn trekken thuis

MH17 zou opgelost worden in 2018, inclusief het aanklagen van hoge officieren en een civiele procedure voor honderden miljoenen aan smartegeld

GS Checkt: ONWAAR. MH17 is het nieuwe Lockerbie: alle stapjes zijn piepklein, en van aanklachten is het nog niet gekomen.

Volkskrant: Idris (17) vloert Het kabinet

De coalitie zou vallen over het Kinderpardon voor de (fictieve) Idris, want GJ Segers zou er uit stappen omdat het jochie terug naar Syrië moest.

GS Checkt: ONWAAR. Tim Hofman leverde onlangs 250.000 krabbels in voor 'een Kinderpardon dat werkt' (willen wij ook), maar dat was het dan. Mark Harbers durft wel tegen kleine kinderen, en de ChristenUnie is al lang blij dat ze mee mogen doen. De enige Idrissen die wij ondertussen kennen, zijn ofwel de nieuwe James Bond, ofwel een islamitische aanslagpleger in Marseille.

Volkskrant: #ikbenhetzat: Nederland wordt twittermoe

We zouden weer eens allemaal van sociale media af gaan.

GS Checkt: ONWAAR. En hou eens op met dat eeuwige oudmediale gejank over sociale media. Doe mee, of niet, maar dat zure gezanik mag lekker op mute. Jullie zijn nog erger dan Twitter.

Volkskrant: D66 krijgt in steden forse klappen

"D66 krijgt in de grotere steden forse klappen en ziet zijn kiezers weglopen naar GroenLinks en PvdA."

GS Checkt: WAAR. Ja, hier konden we samen van genieten in 2018. Alleen liep niemand naar de PvdA, maar dat zullen we maar als kers op de taart beschouwen.

Volkskrant: We gaan weer staken!

We zouden massaal gaan staken in 2018, onder andere bij KLM, Tata en streekvervoer.

GS Checkt: DEELS WAAR. KLM & Tata bleven gewoon draaien, maar andere vliegmaatschappijen plus streekvervoer gingen wel plat. Ook de politie en leerkrachten gingen (meermaals) de straat op. En aan het einde van dit jaar kwam de koepelbeweging der Gele Hesjes in beeld. (Nog) niet groot, wel gemotiveerd.

Volkskrant: Politicus van het jaar: Arjen Lubach

Lubach zou een partij oprichten, viraal gaan, ook zonder verkiezingen politicus van het jaar worden en zichzelf weer opheffen

GS Checkt: Hoewel niet per se grappig, beschouwen we deze alinea als satire - en dat hoef je niet te factchecken.

Volkskrant: Een vrouw als gezant in Den Haag

Saudie-Arabië zou in 2018 een vrouw als ambassadeur neerzetten in Den Haag, en zo nog wat hervormingen.

GS Checkt: DEELS WAAR. Die vrouw kwam er niet, maar ze mocht wel autorijden. Kroonprins Mohammad bin Salmanvan sleutelde inderdaad aan zijn progressieve karakter. Maar toen kwam de moord op Khashoggi en was het weer gedaan met het vooruitgangssprookje. De vrouwen in Iran, die namen het voortouw in 2018.

Volkskrant: Dumoulin wint toch de tour

Zou afstappen in de Giro en de Tour vervolgens winnen.

GS Checkt: Dubbel ONWAAR. Stapte niet af in de Giro (maar werd 2e), won ook niet de Tour.

Volkskrant: Islamitische Staat duikt op in India

En zo nog wat pastiche over het leger van de Profeet

GS Checkt: Allemaal WAAR en meteen ook ONWAAR. De islamtische strijd laaide niet echt op in India (tenzij je groepsverkrachtingen meetelt), niemand ging in een grot wonen, en tegelijkertijd blijft IS en de lokroep van Mohammeds Mordor prominent aanwezig.

Volkskrant: Theresa May gaat, Johnson komt

GS Checkt: ONWAAR. Het voorspelde onbehagen rond Brexit is gebleven (en da's voor de komende jaren sowieso nog een safe bet), maar Theresa May bleef ook. Sterker nog, ze houdt de rug aardig recht, als je ziet wat ze allemaal over zich heen krijgt van vijand en "vriend", zowel at home als abroad.

Volkskrant: Zeker duizend planeten ontdekt

Ze 'durfden de voorspelling wel aan'.

GS Checkt: ONWAAR. Het zijn er een heleboel, maar lang geen 1000. "We" hebben wel weer een nieuwe lander op Mars gezet, dus kudo's voor de mensheid.

Volkskrant: Links en rechts stuivertje wisselen in Latijns-Amerika

Bolsonaro zou Brazilië pakken, López Mexico.

GS Checkt: WAAR. Bolsonaro pakte Brazilië, López Mexico.

Volkskrant: China First, America second

China zou het wereldleiderstokje van Trump overpakken, en Noord-Korea zou kernbommen bouwen.

GS Checkt: ONWAAR. OK, over China's (groeiende) rol kun je van mening verschillen, evenals over de vraag of de economische strategie de Chinezen buiten houdt, of de winst aanreikt. Maar China heeft de VS in 2018 (nog) niet ingehaald. En Little Rocket Man is redelijk gestabiliseerd door The Donald - zonder bommen.

Volkskrant: Grapperhaus moet aftreden

Terugkeerjihadi's, Russische spionnen, zijn eigen tuchtzaak, überhaupt dat hele lijken-in-de-kast-ministerie van VenJ: het zou hem allemaal teveel worden.

GS Checkt: ONWAAR. Ja, zouden wij ook leuk vinden als dat rare regressieve mannetje zou opzouten. Maar helaas. Niet gebeurd. Het is zelfs verdacht kalm op V&J. Dus zal er wel een heleboel mis zijn.

Volkskrant: Burgermoeder in de hoofdstad

Edith Schippers zou het worden.

GS Checkt: DEELS WAAR. Een vrouw, dat klopt. Maar niet de VK-voorspelling: het werd Femke en niet Edith.

Volkskrant: Hagenaar krijgt Big Pharma klein

Apotheker Paul Lebbink zou een peperduur medicijn tegen taaislijmziekte zelf gaan bereiden en politieke steun winnen.

GS Checkt: ONWAAR. Mooi verhaal, goed voornemen uit 2017, helaas niks meer over gehoord in 2018. Big Pharma is onaangedaan.

Volkskrant: Rode Duivels winnen in Rusland

Zouden de Duitsers verslaan in de finale.

GS Checkt: ONWAAR. Bon chance was met de Belgen, en ze waren de pittige andalouse over het patatje voetbal, maar helaas: geen finale, dus geen winst.

Volkskrant: Directeur stedelijk komt terug

De ontslagen Beatrix Ruf zou terugkeren als directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam.

GS Checkt: ONWAAR. De Raad van Toezicht stapte wel op nadat Ruf ten onrechte gejorist bleek te zijn, maar ze keerde zelf niet terug als directeur. Saai verhaal verder.

Volkskrant: Olympische drieslag blijft een droom

Sven Kramer zou de drieslag wederom niet redden, op de Winterspelen van 2018.

GS Checkt: WAAR. Goud op de 5000, 6e op de 10k, Brons op de achtervolging. Niet genoeg.

Volkskrant: Toch meer geld onderwijs

Stakingen zouden een stille dood sterven dankzij wat susgeld.

GS Checkt: ONWAAR. Er waren vorige week nog lerarenstakingen - PO is nog steeds In Actie.

Volkskrant: Statushouders keren huiswaarts

2018 moest het jaar worden van Syrië als succesverhaal van wederopbouw

GS Checkt: ONWAAR. Statushouders die terugkeren? Naar een land dat nog steeds in puin ligt? Vanuit een land waar GroenLinks huizen aan illegalen schenkt? HAHAHAHA kom op VK wat was je denkende. Gekkies.

Volkskrant: Unilever kiest toch voor Londen

Die afschaf dividendbelasting zou een drama worden.

GS Checkt: Deels WAAR. Unilever blijft in Londen, Polman stapte op, maar helaas: de rest van het geld ging niet, zoals VK overmoedig opperde in januari, naar zorg & onderwijs. En de sms'jes van Polman aan de premier krijgt niemand te zien.

Volkskrant: Helmplicht voor e-bikes

Oudjes en smartphonefietsers rijden zich dood. Tijd voor maatregelen.

GS Checkt: ONWAAR. "De minister wil geen helmplicht voor fietsers omdat er geen draagvlak voor is in Nederland", tekende de Staatsomroep vorige week nog op.

Volkskrant: Wouter Bos wordt baas van Schiphol

Klaar bij VUmc, tijd voor het echte grote geld, dacht VK.

GS Checkt: ONWAAR. Hij ging naar Invest-NL, iets nieuws met heul veul subsidie maar zonder vliegtuigjes.

CONCLUSIE: GROTENDEELS GEFAALD

Oeioeioei. Slechte Nostradamussen bij die zetletterboerderij. NEGENTIEN van de 26 keer blijkt de voorspelling ONWAAR, slechts driemaal kreeg de glazen bol helemaal gelijk, en ongeveer 4,5 keer kreeg de krant deels gelijk. Onze voorspelling voor 2019: de Azijnbode gaat het nog heel zwaar krijgen als Ollongren haar nepnieuwswetten gaat implementeren.