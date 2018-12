Iedereen altijd maar Maxi Jazz dit, Maxi Jazz dat, Maxi Jazz zo, maar het kloppend hart van Faithless was natuurlijk niet die fenomenale vleermuisneger met de bolle ogen, maar producer Rollo en zijn zus toetsmevrouw Sister Bliss, first lady of electronic dance (nooit 'dence' zeggen, het is 'dhaanz'). Bliss was de nachtzuster die het bouncepubliek pas écht kon opzwepen met haar uitgestelde oorgasmes & fenomenale timings. (Wie erbij was in Paradiso weet zelf.) Tegenwoordig is ze hier op Mixcloud aan het nostalgpielen met ouwe remixmeuk, en dat is het ook niet. Kom terug, Zus!