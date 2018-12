In Nederland hebben we Maan, Ilse de Lange en Anouk, in de rest van de wereld hebben we Floor Jansen, frontvrouw van de gruwelijkpopulaire Finse metalband Nightwish. Mevrouw speelt moeiteloos een miljoenmiljard uitverkochte stadions worldwide plat, maar kan hier in NL nog gewoon anoniem naar de Blokker, maar zelfs dat doet ze niet. Symfonische powerbosnimf Floor (Goirle, 1981) woont in ruraal Zweden, hakt haar eigen haardhout en is -terecht- pissed dat ze nog maar 1 x in NL mocht optreden. Dat mag anders in 2019.