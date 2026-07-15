Msschien wel het vreselijkste geval van 'vrouwen geschreven door mannen' in het gehele Nederlandse taalgebied

En misschien wel de grootste misdaad tegen de esthetische zeden sinds De Volkskrant "De oorlog tegen woke is opperdepop, dus is die vervangen door een oorlog tegen feminisme" afdrukte. Afijn, Twitter-account Mieke Lieke dus. """RECHTSE FILOSOFIE""" door een vrouw (m) wier afbeeldingen geheel en volledig door AI gegenereerd zijn. En zelfs gods sterkste soldaten (Paul Cliteur) vielen ervoor.

Maar dit weekend was er het bovenstaande grote nieuws. Ze (m) opende een OnlyFans light, want ze (m) "wil nog normale gesprekken op verjaardagen kunnen hebben. Dus het is Patreon geworden." Maar, wel een met een heel ondeugende knipoog mannen! ! ! Voor 9,95 per maand "Toegang tot lezingen en teksten" en voor 29,95 per maand "Toegang tot erotische beelden". Niet alleen de foto's, maar ook de teksten zijn overigens voornamelijk AI-werk, zo valt onderaan de Patreon-beschrijving te lezen: "De teksten, afbeeldingen en andere content op dit profiel zijn gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie."

Dat maakt de boomers natuurlijk niet uit, want het stroomt binnen.

Maar goed, de sterke man achter de vrouw dan. Als je op Twitter zoekt op "@thomasbakker77", dan kom je dus uit bij tweets van Mieke Lieke. En dat betekent dat account @thomasbakker77 na 28 mei door de beheerder veranderd is in @miekelieke. Natuurlijk weten we niet of 'Thomas Bakker' de echte naam van de beheerder is, en ook niet of '77' staat voor geboortejaar 1977, waardoor hij nu 48 of 49 jaar oud zou zijn. Maar zeer goed mogelijk is het allemaal wel.