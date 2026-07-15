Hoe is het nu met de man ('Thomas Bakker, 49') achter AI-account Mieke Lieke?
Msschien wel het vreselijkste geval van 'vrouwen geschreven door mannen' in het gehele Nederlandse taalgebied
laat het stoppen
En misschien wel de grootste misdaad tegen de esthetische zeden sinds De Volkskrant "De oorlog tegen woke is opperdepop, dus is die vervangen door een oorlog tegen feminisme" afdrukte. Afijn, Twitter-account Mieke Lieke dus. """RECHTSE FILOSOFIE""" door een vrouw (m) wier afbeeldingen geheel en volledig door AI gegenereerd zijn. En zelfs gods sterkste soldaten (Paul Cliteur) vielen ervoor.
Maar dit weekend was er het bovenstaande grote nieuws. Ze (m) opende een OnlyFans light, want ze (m) "wil nog normale gesprekken op verjaardagen kunnen hebben. Dus het is Patreon geworden." Maar, wel een met een heel ondeugende knipoog mannen! ! ! Voor 9,95 per maand "Toegang tot lezingen en teksten" en voor 29,95 per maand "Toegang tot erotische beelden". Niet alleen de foto's, maar ook de teksten zijn overigens voornamelijk AI-werk, zo valt onderaan de Patreon-beschrijving te lezen: "De teksten, afbeeldingen en andere content op dit profiel zijn gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie."
Dat maakt de boomers natuurlijk niet uit, want het stroomt binnen.
Maar goed, de sterke man achter de vrouw dan. Als je op Twitter zoekt op "@thomasbakker77", dan kom je dus uit bij tweets van Mieke Lieke. En dat betekent dat account @thomasbakker77 na 28 mei door de beheerder veranderd is in @miekelieke. Natuurlijk weten we niet of 'Thomas Bakker' de echte naam van de beheerder is, en ook niet of '77' staat voor geboortejaar 1977, waardoor hij nu 48 of 49 jaar oud zou zijn. Maar zeer goed mogelijk is het allemaal wel.
Accountnaam @thomasbakker77 veranderde in @miekelieke
Boomers gebeuren er
Wat gebeurt er pic.twitter.com/Gp78Es25cp— Mieke Lieke (@miekelieke) July 13, 2026
Lekker gewerkt professor
Prachtig, inclusief het citaat van Kuyper.— Paul Cliteur (@paulcliteur) May 31, 2026
thomas stop voor je eigen welzijn stop hiermee
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Gaat Midjourney AI's nieuwe 60 seconden full body scanner MRI-scanners vervangen?
Sommige artsen lijken nu al te spreken van een revolutie in de gezondheidszorg
Meloni: 'Belangrijke mededeling! Deze sexy foto's van mij zijn AI!'
Ze hád de foto's niet hoeven delen maar ze is een patriot dus deed het toch
MIT geeft AI een Nederlands menselijk lichaam
Meteen het beste lichaam
We gaan allemaal dood door de nieuwe Google Maps
Beeld: uw bolide kort na het aanzetten van de navigatie
'Ook 'kanker' in gelekte Odido-gegevens'
Niet duidelijk of het de ziekte is, of het scheldwoord