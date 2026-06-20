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Gaat Midjourney AI's nieuwe 60 seconden full body scanner MRI-scanners vervangen?

Sommige artsen lijken nu al te spreken van een revolutie in de gezondheidszorg

Van beeldgenerator - die overigens ook revolutionair was toen we 3 jaar geleden nog van die dingen opkeken - naar een van de eerste AI-bedrijven met een noemenswaardig hardwareproduct. En dan meteen eentje die het in potentie een miljardenbedrijf zou kunnen maken, als deze aparaten ooit echt de nieuwe vorm van lichaamsscans worden. De scan werkt door op een platformpje te gaan staan waarmee u langzaam een basin water inzakt, waarna duizenden "ultrasonic waves" uw lichaam vanuit elke hoek doorlichten. Het doel is MRI-kwaliteit met ultrasound-techniek, wat exponentieel goedkoper is. Waar de techniek op neer lijkt te komen is dat Midjourney z'n beeldgeneratieve AI inzet om de 'onvolledigheid en lage resolutie' van ultrasound-scans - getraind op miljoenen MRI-scans - kunstmatig aan te vullen, en daarmee tot beelden van MRI-kwaliteit te komen.

Midjourney opent eind 2027 de eerste Spa waar deze scanners beschikbaar zullen zijn, en zoals het AI-bedrijven betaamt zetten ze extreem hoog in: "The sheer number of mechanical elements, the inconceivable volume of data, and the computational power required for this to all come together is one reason why no such machine was ever made - until now. (...) Less than a dozen of these machines operating together at full speed can do more full body scans than every MRI machine together on Earth. Our goal is to build a fleet of 50,000 of these scanners, capable together of doing a billion scans a month—enough to bring full body imaging to everyone on Earth."

Eerst geloven dan zien, en ze zijn er nog niet, maar veelbelovend is het wel. Enthousiaste uitleg onderstaand.

Enthousiaste duiding en uitleg

Soort demo van de tech

Presentatie van CEO David Holz

Tags: Midjourney, AI, scans
@Spartacus | 20-06-26 | 17:00 | 96 reacties

Reaguursels

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