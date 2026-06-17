De bovenstaande scene uit Clarkson's Farm is vorig jaar opgenomen, maar gisteravond pas uitgezonden. Clarkson is 66 jaar oud en werd vorig jaar gediagnosticeerd met een "agressieve vorm" van prostaatkanker. Gelukkig waren ze er vroeg bij. En aangezien het een van de laatste Britten ter wereld is, citeren we hem in ZIJN TAAL. "If I hadn’t have got myself checked out and they hadn’t caught the problem early, this could well have been my last harvest. It’s only because they did catch it early, there’s every hope that I’ll be harvesting this farm for many, many years to come." 10% van z'n prostaat, en daarmee het gezwel, is verwijderd. Maar je weet het nooit met die kankerziekte. En hij moest helaas terug naar het ziekenhuis, waar we hem in het einde van de serie zien. Hij zegt: "So we started season five in a hospital bed and here we are at the end of season five, I’m back in a hospital bed. Some of the treatment has gone awry, let’s say. I’ll probably be here for a little while. What I wanted to say was: if this is all successful, I’ll see you for season six. And if it isn’t, I won’t. Take care, everyone.” Laten we hopen op een seizoen 6.