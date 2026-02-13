Ja, droevige toestand dit. Een 78-jarige Hongaarse Lajos Erdei, die, afkomstig uit een dorpje met 321 inwoners niet bepaald een wereldburger genoemd kan worden, is verdwenen op Schiphol. Hij arriveerde gisteren rond 11:00 na een bezoek aan zijn zoon uit Florida. Daarna had hij over moeten stappen op een vlucht naar Hongarije, maar dat is nooit gebeurd. "Zoon Peter verloor het contact. Hij belde zijn vader, maar de telefoon werd beantwoord door een Schiphol-medewerker die het toestel had gevonden bij de bagageafhandeling, vertelt Peter vanuit Amerika. Omdat de telefoon bij de bagageband werd gevonden, bestaat het vermoeden dat Lajos het vliegveld heeft verlaten. „Misschien zit hij ergens aan een glas bier of zo”, oppert Peter. Hij houdt met humor de moed erin, maar maakt zich grote zorgen. „Ik hoop dat hij zo snel mogelijk teruggevonden wordt. Het is erg onzeker momenteel.”" Zoon Peter zegt bovendien dat zijn vader helemaal geen schuwe man is, maar naast Hongaars slechts een paar woorden Duits spreekt, en een overweldigende omgeving als Schiphol gewoon helemaal niet gewend is, omdat hij uit "een andere wereld" komt. De Marechaussee is actief op zoek naar de man. "Ze bekijken de camerabeelden, heb ik begrepen. Ze hebben zijn foto en kijken naar hem uit. Er schijnt iemand op de beelden gezien te zijn die aan de omschrijving voldoet. Daar zoeken ze nu naar." Waarde Lajos, behouden vaart op eigen kompas dat hopelijk huiswaarts wijst.

UPDATE - Lajos is gevonden! Hij zat in een hotel. Bij de masseur.