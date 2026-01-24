achtergrond

NYT: "Europa en China zijn natuurlijke bondgenoten tegen Amerika"

ja zo kun je het ook zeggen, wat je ook probeert te zeggen

De Canada-doctrine! Amerika slecht China goed. Heel 'rules-based international trade' ook, die onbestaanbaar grote vissersvloten die wereldwijd hele zeeën leegtrekken waarbij elk milieu- en arbeidsregel geschonden wordt. En wat CO2-uitstoot betreft is het nog altijd verantwoordelijk voor 30% van het TOTAAL, "The world would have stabilised its emissions 10 years ago if it weren't for China." Maar hey.

Wist u overigens dat China een extreme demografische crisis heeft, veel te weinig kinderen:

Tags: China, NYT, Europa
@Spartacus | 24-01-26 | 15:00 | 188 reacties

