NYT: "Europa en China zijn natuurlijke bondgenoten tegen Amerika"
ja zo kun je het ook zeggen, wat je ook probeert te zeggen
De Canada-doctrine! Amerika slecht China goed. Heel 'rules-based international trade' ook, die onbestaanbaar grote vissersvloten die wereldwijd hele zeeën leegtrekken waarbij elk milieu- en arbeidsregel geschonden wordt. En wat CO2-uitstoot betreft is het nog altijd verantwoordelijk voor 30% van het TOTAAL, "The world would have stabilised its emissions 10 years ago if it weren't for China." Maar hey.
Wist u overigens dat China een extreme demografische crisis heeft, veel te weinig kinderen:
