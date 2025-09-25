Schrijnende berichten uit de Lieve Stad van Hoop, waar de politie verschillende bussen, die niemand kwaad deden, van de weg heeft gehaald, alleen maar omdat er iets met de vergunning niet in orde was. Verschrikkelijk, je mag dus niet eens meer een kommetje soep aan de chauffeur geven of je bent al strafbaar in dit land. "Het gaat volgens de politie om een algemene controle. Daarbij werd onder meer gecontroleerd of de papieren van chauffeurs en de vergunningen van de bussen op orde zijn. Met name de vergunningen van de bussen bleken in veel gevallen niet op orde, aldus de politie, die spreekt van een 'opmerkelijke uitkomst'. Ook een aantal chauffeurs beschikte niet over de juiste papieren." Het is nog niet duidelijk welke papieren van de bussen niet in orde waren. Misschien hebben de buschauffeurs een petitie tegen Maccabi tel Aviv, het klimaatprobleem, homohaat, de retoriek van Geert Wilders, het kabinetsbeleid inzake kampeervergunningen, of iets anders waar de gemeente Amsterdam niks mee te maken heeft, nog niet getekend. Misschien kan de verantwoordelijke wethouder binnenkort naar Tokyo vliegen om te leren hoe ze daar met vergunningen in het openbaar vervoer omgaan, en om steun te betuigen aan de lokale LHBTQI-BUS-gemeenschap. Tip van ons: pak gewoon de de elektrische deelscooter!