De VrijMiBo zet zich schrap

thumb

Het is weekend. Bijna herfst al.

De avonden donkeren al.
dit is het regenende jaargetijde

waarin wij haar eenmaal ten grave droegen;
ook toen sloegen de bladeren en de regen
over de paden en de zwarte wegen
en het woei duister in de donkre groeve.

alleen was het toen vroeger herfst
en droever.
Prettig weekend. En be nice.

Tags: vrijmibo, tieten, marsman
@Ronaldo | 29-08-25 | 17:00

