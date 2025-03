Acht uur, lekker vroeg, maar ook weer niet zo vroeg dat u er de hele dag last van hebt dat het zo vroeg is. Ook weer niet zo vroeg als u vrachtwagenchauffeur bent want dan bent u sowieso veel vroeger. De bakkers zijn ook altijd lekker vroeg, de krantenbezorgers zijn lekker vroeg, de boeren staan op het land, de vissers zijn op zee. En voor al die ochtendmensen is er nu de Grand Prix van China. Startvolgorde, speciaal om het ook begrijpelijk te maken voor Chinezen: nummer 81, nummer 63, nummer 4, nummer 1, nummer 44, nummer 16, nummer 6, nummer 12, nummer 22 en nummer 23. Stijlloze voorspelling: 81.