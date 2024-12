En dan gaan we nu verder met dag twee in de rechtszaak tegen de Jodenjagers die zich in Amsterdam schuldig hebben gemaakt aan... tja, de jacht op joden. Gisteren kwamen de eerste vijf Buurthuisbeulen (vlnr: Dorreboom, Ouaalit, Önal, Abushabab, Barakat) al aan de beurt. De ergste zaak, tegen de Gazaanse asielzoeker Mahmoud Abushabab die geprobeerd had iemand dood te schoppen, werd aangehouden, tot vanmiddag. Hij huilde aan een stuk door en zijn advocaat wilde laten onderzoeken of zijn cliënt verminderd toerekeningsvatbaar is. In ieder geval niet verminderd toerekeningsvatbaar genoeg om vanuit het asielzoekerscentrum in Son en Breugel naar Amsterdam te reizen, gericht op zoek te gaan naar Israëliërs / joden en te proberen deze hartstikke dood te schoppen. Maar eerst voor het hekje vandaag: de personen Akdag en Singh. Later meerrrrr.

Update - De eerste verdachte is Umutcan A. "Het gaat om twee feiten waarbij het zou gaan om geweld op het Damrak. A. zou achter de personen aan zijn gerend, klappen hebben gegeven en hebben geschopt."

Update - Berichten uit zijn telefoon. Over hem werd gezegd: "We hebben die Joden gisteren goed geneukt, Ümut was weer de ster van de nacht." De ster van de nacht zelf: "Ik heb helemaal geen haat tegen Joden."

Update - OM eist een celstraf van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk

Update - Advocaat van Umutcan: het is vooral de schuld van Maccabi-hoolies