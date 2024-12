DE ALLERLAATSTE VAN HET JAAR. Kwaks Verstappen is wereldkampioen, leverde de prestatie van het jaar (in Brazilië), kwam ook privé als eerste over de streep (Kelly zwanger) en nu draait het nog om de tweede plek in het kampioenschap (Norris vs. Leclerc) en de eerste plek bij de constructeurs (McLaren vs. Ferrari). In beide gevallen wordt het een opgave voor Leclerc en Ferrari, want Norris start op pole en Leclerc op P19. Max start op P4, Woody uit Toy Story op P6. Lekker twee uurtjes elkaar de baan af rammen en daarna aan de champagne. Zin in!

UPDATE - Wat een opening. Verstappen beukt Piastri eraf, gaat zelf ook rond, valt ver terug, Pérez valt helemaal uit. Leclerc komt van P19 naar voren naar P8

UPDATE - 10 SEC STRAF VOOR MAX

UPDATE - Piastri sneert nog ff naar Max. "Move of a world champion, that." Lol