De invallen in Georgië, de Krim, Donbass en de rest van Oekraïne waren lang voorbereid. Niet alleen militair, maar vooral financieel. Poetin heeft duizend miljard in het buitenland laten stallen om in tijden van oorlog handelssancties te omzeilen en acties tegen zachte doelen in het buitenland te financieren. De oorlog tegen Poetin begint met een monsterklus op de Zuidas.

Een derde van de Russische begroting is niet meer transparant . Dit zijn niet alleen enorme defensie-uitgaven, maar ook afroming, corruptie en illegale import tegen woekerprijzen. Terwijl het Russische klootjesvolk zonder geld, eten of verwarming de winter ingaat, zijn in Moskou de luxe winkels goed gevuld voor de kerstinkopen van oligarchen, topambtenaren en hogere militaire officieren.

Het “Chinese” schip dat 160 kilometer lang haar anker over de zeebodem sleepte, had een Russisch bemanningslid. Ze lieten hun anker zakken, zetten hun locatie-baken uit en sloopten meerdere Europese internetverbindingen. Rusland stuurde een oorlogsschip om het onderzoek naar het “Chinese” schip te observeren. Voor een paar ton handgeld wordt onze infrastructuur gesloopt.

Zulke hybride en asymmetrische oorlogsvoering is een vraagstuk waar het Westen sinds de Vietnamoorlog geen antwoord op heeft. Toen guerrilla in proxyoorlogen zich doorontwikkelde tot terrorisme in onze eigen stedelijke omgeving, leverden wij veiligheid, vrijheid en grondrechten in, maar vrede kwam er niet. Terroristen zamelen wel steeds meer geld in voor hun “religieuze” strijd.

De VN en andere barmhartige mensen sturen voedsel naar conflictgebieden waar het klootjesvolk wordt uitgehongerd. Krijgsheren nemen dat in, en verkopen het in gefaalde landen aan de hoogste bieder. Uitgehongerde mensen verkopen hun laatste bezittingen of bedelen bij hun internationale netwerk. Goedbedoelde financiële hulp tegen honger eindigt op deze wijze als financiering van terrorisme.

Dictators en terroristen die dit afdwingen, zien hun eigen onderdanen niet als mensen. Ze zien hen als dingen, middelen om hun hogere doelen te bereiken. Wij bedenken sancties die binnen onze cultuur en economie en als vervelend worden gezien, maar in andere landen niet zo worden ervaren. Tegen de tijd dat ze jaren later beginnen te werken, wordt uit angst voor escalatie geschikt.

Voor ons lijken de oorlogen van dictators en terroristen kansloos en zinloos. De hele Russische economie is gesloopt, weer een Russische en Oekraïense generatie jongeren gesneuveld om een stukje van een arm, corrupt land in te nemen. Hetzelfde geldt voor Hamas en Hezbollah, die bijna hun hele staf kwijtraakten, terwijl de Gazastrook en Libanon werden kapotgeschoten.

Tot je kijkt naar de miljarden die eindigen bij het nageslacht van dictators en andere krijgsheren. Het gaat niet om het herstel van het keizerrijk of kalifaat, het gaat om geld, heel veel geld. Poetin heeft oorlogen nodig om alle neuzen dezelfde kant op te houden. Oppositie is landverraad. Terwijl Europese, Russische en Aziatische jongeren sterven, doen hij en zijn vrienden een greep in de kas.

Zulk internationaal geweld van een voormalige grootmacht onder leiding van een wrede dictator met een achtergrond bij een nog wredere geheime dienst ga je niet stoppen vanuit een kantoortje van een commercieel bedrijf. Individuele bedrijven in het buitenland onderzoek laten doen naar wie de eindgebruiker gaat worden van een serieproduct, is kansloos. Dan moeten we alle handel stilleggen.

Die boten zijn wereldwijd geleverd en niemand kan in de toekomst kijken hoe zulke spullen worden doorverkocht. Een scheepsbouwer heeft geen opsporingsbevoegdheden, buitenlandse infiltranten of dagelijks contact met de vijf grootste inlichtingendiensten. Willen we bedrijven zonder informatie of rechtspraak buitenlandse bedrijven laten veroordelen? Hier delegeren we een stukje rechtsstaat.

Hier moeten overheden, banken en trustkantoren gaan samenwerken om al deze geldstromen en bezittingen van dictators en terroristen te vinden. Dit voorkomt Russische en religieuze aanslagen. Bezittingen die op naam staan van katvangers, familieleden en nabestaanden. Misdaden tegen de menselijkheid moeten niet meer eindigen in miljarden voor je kinderen, zelfs Erdogan snapt dat.

Stop het geld en je stopt de haat.