Kampioenschap is al in kannen & kruiken, met Max Verstappen die een nachtje heeft doorgehaald in Las Vegas. Weekje later is het weer bal in Qatar, het lievelingsland van de Nederlandse voetbalbond KNVB, want als er een paar arbeidsmigranten van het dak worden gekukeld pompen ze in Zeist de ballen extra hard op. Nu om 15.00 uur de SPRINTRACE, met Max Verstappen vanaf P6, en daarna ook de kwalificatie voor de hoofdrace, die morgen plaatsvindt. Sjekkie Pérez start de sprintrace op plek 1, 2, 3, 4, oh nee wacht, 16! Gas.