Je zou het inmiddels alweer bijna vergeten, maar Iran heeft nog een vergelding tegoed op die tweede en twee keer zo grote ballistische raketaanval op 1 oktober drie nieuwscycli geleden, waarbij 1 Palestijn uit Gaza gedood werd. Naar verluidt stelt Israël die aanval uit wegens het lekken van dit Pentagon-document dat rapporteert over Israëlische oefeningen:

"Israel has been forced to delay a potential retaliatory attack on Iran after details of the planning were leaked from the US, Britain’s The Times newspaper reported Thursday. According to the report, citing an unnamed intelligence source with knowledge of Israeli deliberations, Israel is worried that even though no potential targets were named in the leak, the details provided could help Iran predict certain patterns of attack. The Times said Israel has developed an alternative plan but needs to war-game it before proceeding."

Iran bluft ondertussen het het land 'er' klaar voor is, waarmee vooral bedoed wordt dat ze klaar zijn om te de-escaleren zolang Israël geen hooggevoelige olie- en nucleaire locaties aanvalt.

"Citing four Iranian officials, The New York Times reported that Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ordered Iran’s armed forces to formulate numerous plans based on the potential outcome of an expected retaliatory attack by Israel (...). The officials, two of whom belong to the Islamic Revolutionary Guard Corps, said that if Israel were to inflict significant damage on sensitive sites, such as oil and nuclear facilities, or if it were to target senior Iranian officials, Iran would without a doubt escalate further."