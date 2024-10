Update uit het spookhuis, waar de lont alvast is aangestoken en het nog even de vraag is wanneer de boel tot ontploffing komt. Over de Israëlische vergelding op Iran schrijft Barak Ravid van Axios nu: "Israel's retaliation is expected to be significant, and will likely include a combination of airstrikes on military targets in Iran and clandestine attacks like the one the killed Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran." Het Israëlische oorlogskabinet heeft dinsdagavond urenlang vergaderd om de opties te verkennen; minister van Defensie Yoav Gallant (is ondertussen schijtlollig aan het twitteren) zou naar Washington vliegen voor een ontmoeting met Lloyd Austin, maar die afspraak werd in allerijl uit de planning gehaald. Vandaag (woensdag) belt Benjamin Netanyahu nog met Joe Biden, die tevens druk is met orkaan Milton en al die andere dingen die hij doet (in broek poepen, van trap vallen, dingen vergeten). De belangrijkste 'conclusie' is vooralsnog: een totale oorlog tussen Iran en Israël lijkt niet aan de orde. Daarvoor zijn de belangen te groot en zal er toch ook sprake zijn van wederzijdse afschrikking, al heeft Iran met de aanval op kernmacht (hoewel nooit officieel toegegeven) Israël al laten zien schijt te hebben. Niet onbelangrijk ook: de onvoorwaardelijke steun, ondanks frustraties, van de Verenigde Staten aan Israël. Ondertussen heeft DENK Libanon, te weten Hezbollah, ondanks de tikken op de neus deze week al meer dan 150 raketten afgevuurd op Haifa. Nou, vanavond dan maar? Spannend!

Update 14:04 - Twee doden door raketten van Hezbollah. De eerste doden sinds het 'begin' van de strijd tegen Hezbollah op 23 september