Het begon in Liveblog I op zaterdag 7 oktober om 06:55. In welke het eindigt? Wie zal het zeggen. Hamas' gehele door Iran betaalde orgie van geweld ziet u hier. En sindsdien lijkt het leven daar voor niemand nog - Israeli en Palestijn - op 6 oktober. Ook voor joden in het Westen niet. Maar laten we, zelfs vandaag, ook niet blind zijn voor het soms ondraaglijke leed aan Palestijnse zijde. Is die laatste zin een makkelijke boodschap? Nee, en daarom staat-ie er, met specifiek die hyperlink.