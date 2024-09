And when the yards broke off they said that he got killed, but he is living still

Kris Kristofferson is gestopt met countryrocken. Kris Kristofferson was niet de beste zanger. Kris Kristofferson was niet eens de beste zanger van The Highwayman - sterker nog, hij was de slechtste. Wel kon-ie heel goed liedjes schrijven: Janis Joplin maakte van Me and Bobby McGee een wereldhit, Johnny Cash deed hetzelfde met het heerlijke Sunday Morning Coming Down, enzovoorts. Als zanger vierde hij zijn grootste successen toch vooral naast anderen: als lid dus van The Highwaymen met megasterren Cash, Willie Nelson en Waylon Jennings, of naast Barbra Streisand. Kristofferson was meer: acteur, Golden Globe-winnaar (voor A Star Is Born), veteraan, helikopterpiloot, mensenrechtenactivist, poëet, romancier, entertainer. Z'n laatste keer in Nederland was vijf jaar geleden, in Groningen. Willie Nelson is nu de laatste der Mohikanen: Kris Kristofferson is 88 jaar oud geworden. Proost.

