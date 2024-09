Gistermiddag, exact 24 uur na de tweede piep-boem-golf hamerde de Hebreeuwse luchtmacht meer dan 100 (!) Hezbollah-gronddoelen nog verder de grond in, en dat geldt als een van de zwaarste serie luchtaanvallen sinds het begin van Hezbollahs aanvallen na 7 oktober. "The military said fighter jets had struck over 100 Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon that were primed for immediate attacks on Israel. It said that in total, the launchers included around 1,000 launch barrels. Several buildings and a weapons depot belonging to Hezbollah were also struck in several areas of southern Lebanon. “The IDF continues to damage and degrade the terror capabilities and military infrastructure of the Hezbollah terror organization,” the military added."

Ook waren er vandaag naar verluidt in Syrië, nabij Damascus International Airport, een hooggeplaatste Iraanse officier en een hooggeplaatste Hezbollah-officier doelwit van een liquidatiepoging. Een van hen zou gedood, de ander zwaargewond zijn.

In ander nieuws zegt een 'Amerikaanse inlichtingenbron' over het pieper- en walkietalkieplan dat de opzet mogelijk minstens 15 jaar heeft geduurd. Vreemd opgeschreven door ABC-nieuws, maar er staat: "Israel had a hand in the manufacturing of pagers that exploded on Hezbollah operatives this week, with this type of "supply chain interdiction" operation having been planned for at least 15 years, a U.S. intelligence source confirmed to ABC News. Planning for the attack involved shell companies, with multiple layers of Israeli intelligence officers and their assets fronting a legitimate company that produced the pagers, the source confirmed to ABC News, with at least some of those doing the work unaware of who they were actually working for."

ABC News, waarom schrijf je nou tweemaal "confirmed" alsof het hiermee een voldongen feit is, en niet gewoon een weinig specifieke lezing van een situatie door 1 bron? Vreemd.

In weer ander nieuws stal Trump gisteren de show bij de Israeli American Council, waar zijn boodschap ongeveer was: 'Okay Schlomo en Mirjam nu even serieus jullie zijn echt extreem de sjaak als het Kamala wordt', en daar valt op zich geen speld tussen te krijgen.