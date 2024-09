Verdachte: de 58-jarige Ryan Wesley Routh uit Maui, Hawaï. De FBI spreekt van iets "what appears to be an attempted assassination of the former president"

Gister rond 13:30 Amerikaanse tijd werd er 'rondom' Trump International Golf Club in West Palm Beach geschoten. Volgens reconstructies spotten Secret Service-agenten een geweersloop in de bosjes aan de buitenrand van de golfbaan terwijl ze de golfroute die Trump zou spelen aan het veiligstellen waren. De agenten vuurden vier schoten op de verdachte, waarop deze vluchtte in een zwarte Nissan en later gearresteerd werd. Het lijkt erop dat de verdachte zelf niet geschoten heeft. De locatie was nog niet hermetisch afgesloten omdat Trump op dat moment zelf nog niet op locatie was.

De 58-jarige Ryan Wesley Routh heeft een vrij kleurrijk online profiel en werd als pro-Oekraïense activist geïnterviewd door de New York Times, Newsweek en verscheen in meerdere demonstratievideo's waarin hij zich consequent in leek te zetten voor het rekruteren van militaire vrijwilligers voor Oekraïne. Onderaan de streep lijkt het bovenal een ongekalibreerde fantast met grootste plannen als het rekruteren van Afghaanse strijders voor Zelensky.

Naschrift 09:06 - Routh was nooit officieel verbonden aan Oekraïnes International Legion.

Naschrift 09:17 - Toch even zin in een hoog speculatief CIA asset konijnenhol bij het ontbijt? Ingang hier!