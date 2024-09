EW kopt: Stopt Pieter Omtzigt? NSC bespreekt leiderschap

Pieter Omtzigt zegt: "Volgens Omtzigt is er niets aan de hand: ‘Ik zit gewoon thuis te werken.’" en "Omtzigt zei in een kort contact met EW dat hij wil doorgaan als Kamerlid en zijn leiderschap niet neerlegt."

Maar wat is er dan aan de hand? "Het NSC-bewindspersonenberaad – een wekelijks overleg achter gesloten deuren van bewindslieden en fractietop – buigt zich donderdag over de kwestie. Sommige deelnemers vinden het eigenlijk niet verantwoord om Omtzigt te laten doorgaan als fractieleider. Een NSC’er zei te verwachten dat daarna een beslissing over de toekomst van Omtzigt naar buiten wordt gebracht."

En verder? Zoem zoem kebala. "Medestanders" die zich "grote zorgen" maken, "diverse NSC'ers" die "sporadisch contact" hadden, "bronnen in de top van de partij", "een van Omtzigts vertrouwelingen", "een goed ingevoerde bron", "insiders" en "zo valt te beluisteren". Het lijkt het CDA wel!

Maar dan? Omtzigt is NSC en NSC is Omtzigt. "Maar anderen in de partij noemden als optie dat Omtzigt een verlofperiode neemt en pas daarna terugkeert als partijleider. Een derde mogelijkheid is dat hij na een rustperiode opnieuw een Kamerzetel bezet, maar dan als ‘backbencher’. Een van de andere Kamerleden neemt dan definitief de leiding over. Omtzigt zou dan vanuit de achtergrond NSC-Kamerleden gaan coachen."

We gaan het zien.

UPDATE: Daar heb je het al