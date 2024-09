Linkin Park is terug. Daar is niet de metalscene van in rep en roer, zoals het AD claimt, daar zijn vooral wat mainstreamlui die een keer dronken in de kroeg 'In the End' of 'Numb' hebben meegezongen van in rep en roer. De nieuwe Chester Bennington (verdomme) heet niet Deryck Whibley van Sum-41, maar Emily Armstrong, een dame afkomstig van de band Dead Sara: "My name is Mike, this is Emily, and in the role of Chester Bennington this afternoon is each of you." Het probleem alleen is: Linkin Park werd niet de onmetelijk grote band door Mike Shinoda of Rob Bourdon, Linkin Park was zo machtig door Chester Bennington. HIJ maakte het uniek, fenomenaal, onderscheidend, doorslaggevend, gruwelijk, voelbaar, emotioneel, alles. Zangertje vervangen werkt soms goed (DI-RECT), slaat meestal nergens op, omdat de frontman té bepalend was (Queen, The Doors, enz.). Halfuurtje geluisterd en wij slaan even over. Laten jullie weten hoe het was?