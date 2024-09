Reljeugd teistert Rotterdam . NOU WAT IS DAN DE OPLOSSING? Simpel: bel de PvdA

"Grote groepen jongeren teisteren deze zomer de Rotterdamse binnenstad. Vooral op koopavonden en in de weekenden zorgt hun aanwezigheid voor een grimmige sfeer."

BEL DE PVDA

"De politie zet zelfs undercoveragenten in om de overlast te bestrijden."

Neeeee BEL DE PVDA

"Ondernemers en winkelend publiek klagen over de dreigende groepen jongeren, die soms nog maar 12 of 13 jaar oud zijn. Winkeliers vertellen dat vechtafspraken, seksuele intimidatie en verstoring van het winkelplezier wekelijks voorkomen."

PVDA BELLEN

"Mensen met kinderen zijn nauwelijks meer in de stad te vinden tijdens koopavond", zegt een ondernemer.

BEL DE PVDA

"Fastfoodketens hebben noodgedwongen particuliere beveiligers voor de deur staan om de orde in hun zaken te handhaven."

Je kunt ook de PvdA bellen hoor

"De politie heeft haar handen vol aan het beteugelen van de overlast en is duidelijk zichtbaar – maar ook onzichtbaar - aanwezig in de binnenstad. Jongeren worden apart genomen, moeten zich legitimeren, en er wordt preventief gefouilleerd."

BEL DAN GEWOON DE PVDA

Want als je de PvdA belt krijg je ketenmariniers, oudermediation, buurtgroepconsultants, leerplichtambtenaartrajecten, mentorprogramma's, jeugdraadverkiezingen, wijkteamwerkgroepen, hangjeugdsportmiddagen, vier miljard overlegjes tussen allerlei hulpraden en gemeentedriehoeken, Baas van de Buurt reclamespotjes, kansprojectbegeleiders, begeleiders van de kansprojectbegeleiders, cursussen hoe begeleiders van de kansprojectbegeleiders het beste om kunnen gaan met tegenslag, gratis fatbikes voor de jeugd bij goed gedrag, extreem veel lagen managers en middlemanagers die zich ertegenaan gaan bemoeien en allemaal op hun eigen manier inspraak willen hebben, jeugdhulpcoachtrajecten, een hashtagwedstrijd (#PvdANextGen), Ridders van de Ronde Tafel-gesprekken, heel veel PDF'jes met allerlei mogelijke oorzaken, rolmodelbemiddeling, kleurplaatwedstrijden, enz. enz. en het werkt allemaal HEEL ERG GOED. Dus bel gewoon de PvdA, ben je van het gezeik af