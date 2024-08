Haha dat blijft toch ook wat. De gemeente Hoorn heeft (alweer) acteurs ingezet om geilbeertje te spelen bij meiden van een jaar of zestien. En als die meiden dan wel zin hebben om op de lange vinger van de loverboy te knagen krijgen ze een preek & een standje. Linda Duits natuurlijk helemaal emotioneel in de panty. In plaats van ieder jaar weer jonge meiden in de val te lokken weten we nóg een optie voor de gemeente Hoorn: die groepen 'vervelende jongeren', 'jongens met hetzelfde signalement' & 'jongeren' gewoon een keertje aanpakken en HANDHAVEN met je luie donder.